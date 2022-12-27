УПЦ МП повинна вказувати у назві свою приналежність до Росії - висновок Конституційного суду

Суд підтримав зміну назви УПЦ МП, щоб не вводити в оману вірян.

Конституційний суд України визнав законним закон, який вказує, що УПЦ МП повинна вказувати свою приналежність до Росії.

Про це йдеться у повідомленні Конституційного суду.

КС 27 грудня опублікував свій висновок щодо закону, за яким УПЦ МП повинна вказувати у своїй назві приналежність до Росії. У ньому йдеться про те, що Росія здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала території нашої держави.

"Конституційний Суд України оспорюваний закон визнав таким, що відповідає Конституції України. Ухвалений Закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. Також цей закон установив обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України у частини, з’єднання Збройних Сил України та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом", - йдеться у висновку суду.

Конституційний Суд України врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Нагадаємо, у грудні 2018 року Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким передбачається перейменування Української православної церкви Московського патріархату в Російську православну церкву в Україні.

Після цього очільники цієї церкви не погодились з рішенням парламентарів та звертатись до різних судів та інституцій.

УПЦ МП та війна Росії проти України: що відомо

Скандальний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що від 1 січня священнослужителів УПЦ (МП) можуть позбавити доступу до головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів.

Раніше в Україні провели масштабні обшуки в храмах УПЦ МП. Там знайшли проросійську літературу, яка виправдовує геноцидну війну Росії проти України та агітаційні матеріали, які хвалили Путіна та патріарха Кирила, який підтримує вбивства українців, зокрема:

У Львівській області під час обшуків СБУ знайшла документ про сприяння мобілізації в РФ та скріншот переписки зі звинуваченням НАТО у війні проти України.

У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

У Ковельському районі знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські "підручники", в яких вихваляють путінський режим.

Також президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ МП.

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