УПЦ МП судиться за старовинну Михайлівську церкви у Переяславі: що вирішив суд

Апеляційний суд підтримав рішення про те, що релігійна громада УПЦ МП має звільнити Михайлівську церкву в місті Переяслав.

Про це передає пресслужба Мінкульту.

"Сьогодні, 23 листопада 2023 року, Північний апеляційний господарський суд залишив у силі попереднє рішення суду про звільнення УПЦ МП приміщення Михайлівської церкви у Переяслав-Хмельницькому на Київщині. Третьою стороною у справі виступило Міністерство культури та інформаційної політики України", – йдеться у повідомленні.

У липні Господарський суд Київської області задовольнив позов Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" та зобов’язав УПЦ МП звільнити Михайлівську церкву.

Що відомо про Михайлівську церкву

За інформацією місцевого видання "Переяслав.City", до 2010 року в приміщенні та на території Михайлівської церкви діяли Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини та Музей архітектури давньоруського Переяслава.

Однак за часів режиму Януковича історичну будівлю передали в користування УПЦ МП. Релігійна громада УПЦ МП, порушивши умови охоронного договору, самовільно зробила реконструкцію купола Михайлівського храму.

Михайлівська церква була збудована у 1743-1750 роках і є однією із найстаріших будівель Переяслава. Зокрема, цю церкву змалював Тарас Шевченко 1845 року.