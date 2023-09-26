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УПЦ МП ввела до свого синоду митрополита, якого нагороджував Путін

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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УПЦ МП ввела до свого синоду митрополита, якого нагороджував Путін

Митрополит Сергій разом з Путіним / Фото: Фото з соціальних мереж

Сергій Генсицький займе місце донецького митрополита УПЦ МП, який тепер напряму підпорядковується Кирилу.

УПЦ Московського патріархату ввела до складу свого синоду нового "постійного члена" – очільника Тернопільської єпархії митрополита Сергія Генсицького.

Про це передає пресслужба УПЦ МП.

Що відомо про митрополита Сергія

"Новий "постійний член священного синоду УПЦ" –  Сергій Генсицький, митрополит МП в Тернополі та давній союзник митрополита Онуфрія. Хтось чекає від цього керівництва змін", – написав у Facebook митрополит ПЦУ Євстратій Зоря та опублікував фото кількарічної давнини, де Сергій Генсицький стоїть поруч з Путіним, який вручав йому орден.

Зауважимо, що у березні 2022 року Генсицький заявив, що відмовляється від ордену та рішуче засуджує агресію Росії проти України.

Проте до повномасштабного вторгнення РФ митрополит Сергій був пов'язаний з низкою скандальних історій. Так, 2019 року священники його єпархії разом із представниками так званої “ЛНР” та колаборантами з окупованого Криму взяли участь у російському проєкті "Содружество православной молодежи" в РФ.

2018 року, вже після початку агресії РФ на Донбасі, ЗМІ писали, що " з благословення митрополита Сергія" в Почаєві організовуються паломницькі поїздки до Росії.

© За Збручем
Фото: За Збручем

1992 року Генсицький був одним з трьох архієреїв (разом із теперішнім очільником УПЦ МП Онуфрієм), які виступили проти надання Українській церкві автокефалії (незалежності).

Кого він замінить

Сергій займе місце митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона, якого Онуфрій вивів зі складу синоду "у зв’язку з неможливістю брати участь у засіданнях". Насправді Донецька єпархія Іларіона була напряму "віджата" Кирилом і навіть перереєструвалися в російському Мін'юсті.

Зазначимо, що хоч УПЦ МП є складовою частиною Російської православної церкви (ієрархи УПЦ МП це заперечують), керівників церковно-адміністративних одиниць – єпархій на території України призначав Онуфрій і синод УПЦ МП. Відповідно, українські єпархії, за згодою Москви, підпорядовувалися Онуфрію.

Проте Кирило в обхід Онуфрія забрав єпархії на окупованих територіях у своє пряме підпорядкування.

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Дата публікації
Перегляди
509
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