Уперше в світі: український пілот дронів збив два "Шахеди" на відстані 500 кілометрів (відео)

Збиття російського "Шахеда" / © скриншот з відео

Реклама

Український пілот дронів-перехоплювачів STING збив два російські ударні безпілотники типу «Шахед», перебуваючи на відстані 500 кілометрів від них.

Про це повідомили в українській оборонній компанії «Дикі Шершні».

У повідомленні зазначили, що світовий рекорд із дальності влучання встановив пілот підрозділу BULAVA Роман з позивним «Халк».

Реклама

«Це вперше у світі, хто спробував на такій відстані оператора від точки старту збити і не один, а два шахеди», — наголосили в компанії, яка займається виробництвом цих дронів-перехоплювачів.

Уразити ворожі «Шахеди» на такій величезній відстані вдалося завдяки технології Hornet Vision Ctrl, яку «Дикі Шершні» представили наприкінці березня цього року. Вона дозволяє керувати перехоплювачами на відстані сотень кілометрів.

«Ми уже розпочали серійне розгортання технології Hornet Vision Ctrl, і невдовзі дуже багато комплектів відправиться на фронт. Це дозволить ефективним екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту: замість 20 км — до 100 кілометрів», — анонсували цю новинку в компанії раніше.

Нагадаємо, раніше у сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології.

Реклама

Згодом американський телеканал визнав помилку і висловив відверте захоплення рівнем українських технологій. Він наголосив, що розробники з України створили справді видатну зброю, яка відповідає найвищим стандартам сучасної війни.