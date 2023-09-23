"Уперше від початку повномасштабної війни": Зеленський зізнався, що вони з дружиною зробили у Канаді

Візит до США й Канади дав можливість президенту України Володимиру Зеленському з першою леді Оленою Зеленською провести три дні разом.

Про це президент розповів на неформальній зустрічі з українською діаспорою 22 вересня в Торонто. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

За словами Володимира Зеленського, вони з дружиною не мали такої можливості з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Я дуже радий бути тут із дружиною. Три дні разом, уперше від початку повномасштабної війни. Дякую, Джастіне", – сказав президент, звертаючись до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який також був у залі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 вересня разом з дружиною Оленою прибув із неанонсованим візитом до Канади.

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