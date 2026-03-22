Уперше за тривалий час: в "Укренерго" повідомили, що буде зі світлом сьогодні
У неділю, 22 березня, в Україні погодинні графіки відключень не прогнозуються.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«У неділю заходи обмеження споживання не плануються», — йдеться у повідомленні.
Громадян просять користуватися потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 15:00.
Раніше повідомлялося, що в Україні у березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему. Але ситуація зміниться у літні місяці. У пікові спекотні дні вечірні відключення неминуче стануть довшими та жорсткішими.