Уперше за тривалий час: в "Укренерго" повідомили, що буде зі світлом сьогодні

Світло не вимикатимуть

У неділю, 22 березня, в Україні погодинні графіки відключень не прогнозуються.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«У неділю заходи обмеження споживання не плануються», — йдеться у повідомленні.

Громадян просять користуватися потужними електроприладами у денні години — від 10:00 до 15:00.

Раніше повідомлялося, що в Україні у березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему. Але ситуація зміниться у літні місяці. У пікові спекотні дні вечірні відключення неминуче стануть довшими та жорсткішими.