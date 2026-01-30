UPG отримала нагороду «Меценат року» на Житомирщині

Реклама

UPG відзначили за фінансування будівництва веслувальної бази для дітей — майбутнього центру розвитку веслувального спорту та підготовки юних спортсменів регіону.

База буде обладнана спортивною залою для силових тренувань, душовими та роздягальнями. Вона стане осередком клубу з веслування на байдарках і каное «Сила річок Полісся». Також тут зможуть тренуватися вихованці інших спортивних закладів області. Об'єкт вже на завершальному етапі будівництва, відкриття заплановане на весну 2026 року.

«Для UPG інвестиції у спорт і здоров'я молоді – це інвестиції в майбутнє країни. Сьогодні наша мережа АЗК охоплює всю Україну, але її історія бере початок саме на Житомирщині у Коростені. Тож розвиток рідного регіону має для нас особливе значення», – заявили у пресслужбі UPG.

Реклама

Житомирщина подарувала Україні три олімпійські нагороди, зокрема, дві з них у веслувальному спорті. Новий комплекс стане комфортною базою для підготовки спортсменів і розвитку спортивного потенціалу регіону.

Про UPG: UPG — українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. Входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США.