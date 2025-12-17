UPG підтримала зимовий сезон Ukraine WOW та подарувала квитки для ВПО та членів родин військових

Реклама

Для того щоб їх отримати, потрібно заповнити форму за посиланням.

Інтерактивна виставка-присвята Ukraine WOW – це понад сто експонатів (від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика) та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна мандрувати Україною у VR-окулярах, відчувати причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні.

Володимир Петренко – засновник UPG

Засновник UPG Володимир Петренко під час відкриття зимового сезону наголосив на важливості підтримки культурних ініціатив та звернув увагу на знакову роль інсталяції тризуба: «Новий сезон Ukraine WOW вкотре підкреслює силу та унікальність України. Особливо приємно, що ми маємо можливість розповісти більше про історію Коростеня – міста, де я почав перші кроки у бізнесі. 12 лютого 1918 року в штабному вагоні на коростенському вокзалі Мала Рада затвердила герб УНР – знак Київської Держави часів Володимира Святого. А Коростень назавжди вписав себе в підручники з історії».

Реклама

Керівниця Ukraine WOW Юлія Соловей: «Проєкт Ukraine WOW був би неможливим без підтримки українського бізнесу. Я радію, що все більше компаній усвідомлюють: культурні проєкти допомагають обʼєднувати довкола себе українців та будувати емоційний звʼязок зі своєю аудиторією. Переосмислюючи нашу спадщину, такі ініціативи стають джерелом сили та натхнення».

Команда UPG

Виставка розташована у спеціально обладнаному просторі на 14-й колії Київського центрального залізничного вокзалу. Вона працюватиме до 11 січня 2026 року включно.

Графік роботи:

Вівторок – четвер: з 11:00 до 20:00.

П’ятниця – субота: з 10:00 до 21:00.

Реклама

Неділя: з 10:00 до 20:00.

Понеділок – вихідний.

Графік роботи у святкові дні:

24 грудня: з 11:00 до 16:00.

25 грудня виставка працює у звичайному режимі (10:00 – 20:00).

Реклама

31 грудня: з 11:00 до 16:00.

1 січня – вихідний.

Про UPG

UPG – це українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. Мережа АЗК UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США.