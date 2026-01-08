ТСН у соціальних мережах

UPG разом з Дніпром: знижені ціни на пальне та кухню і безкоштовні ланчбокси для дітей Новини компаній

UPG підтримує мешканців Дніпра, які постраждали внаслідок масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру регіону. Після масштабного обстрілу місто опинилось у надскладних умовах — без електроенергії, води та тепла. У такі моменти особливо важливо бути разом. UPG — поряд, щоб підтримати й зігріти.

На АЗК UPG у Дніпрі діють знижені ціни:

  • -2 грн/на літр пального A-95 та EURO DIESEL

  • -20% знижки на страви кухні VIVO Cafe

Також усі діти віком до 16 років, які завітають на наші АЗК у м. Дніпрі з кухнею, зможуть безкоштовно отримати ланчбокси з гарячим обідом.

Наші автозаправні комплекси продовжують працювати, щоб ви могли заправитися, зігрітися гарячими напоями та перекусити. Це невелика, але щира підтримка від усієї команди UPG.

Ми поряд. Ми працюємо. Ми підтримуємо.

Чекаємо вас на АЗК UPG 💚

м. Дніпро:

  • Полтавське шосе, 617

  • просп. Слобожанський, 32

Пропозиція діє до 09.01.2026 включно. Деталі та умови пропозиції — на офіційному сайті UPG.

