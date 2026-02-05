ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
32
1 хв

«UPG ВЕЗЕ»: мережа АЗК показала як кораблі ламають кригу, щоб доставити американський дизель в Україну – ВІДЕО Новини компаній

Мережа АЗК UPG опублікувала у своїх соцмережах видовищні кадри власної логістики, які зазвичай залишаються «за лаштунками» роботи.

«UPG ВЕЗЕ»: мережа АЗК показала як кораблі ламають кригу, щоб доставити американський дизель в Україну – ВІДЕО

На відео зафіксовано шлях корабля з американським зимовим дизелем до порту в Польщі, звідки пальне згодом вирушає до України.

«Шлях цієї партії пального розпочався з нафтопереробного заводу компанії Valero у США. Звідти судно йшло океаном та морем до власних терміналів UPG у Польщі. Загалом, аби потрапити у бак вашого автомобіля, американський дизель долає в середньому 15 тисяч кілометрів», – розповів директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко

Саме цей американський зимовий дизель доступний водіям на всіх комплексах мережі UPG по Україні. Він адаптований до експлуатації за температур до -27°C, що гарантує впевнений запуск двигуна та його стабільну роботу навіть під час сильних заморозків.

UPG володіє власними терміналами і нафтобазами в Польщі, парком із сотень залізничних цистерн і паливовозів. Власна логістична система компанії охоплює повний шлях пального – від провідних нафтопереробних заводів світу до українських заправок. Завдяки цьому UPG зберігає єдиний високий рівень пального на всіх АЗК та гарантує стабільність постачань навіть у пікові періоди.

