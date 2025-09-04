ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
78
UPG відкриває 34 АЗК у Києві та області: 450 нових робочих місць і близько 100 млн грн податків до кінця року

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG запускає 34 АЗК у Києві та Київській області, які раніше працювали під брендами “ANP” та “Авіас”. Перші оновлені станції вже відкриті для відвідувачів, а до кінця вересня роботу розпочнуть усі обʼєкти. 

Це рекордне одномоментне розширення мережі, покликане підвищити доступність якісного пального для клієнтів, забезпечити додатковий соціально-економічний ефект для регіону, а також  розвинути енергетичну інфраструктуру країни. 

Вже до кінця 2025-го року запуск ще 34 АЗК в столиці та області дозволить UPG найняти понад 450 працівників та сприятиме додатковій сплаті близько 100 млн грн податків. 

“Розширення мережі UPG у Києві та області — важливий етап у розвитку компанії та можливість підтримати розвиток регіону”, - зазначає Олександр Матюшенко, CEO UPG. – Наша команда системно працює над розвитком мережі та прагне надавати найкращі пальне та сервіс для клієнтів. Завдяки збільшенню кількості АЗК, ми створюємо нові робочі місця, інвестуємо в громади та сплачуємо податки, які працюватимуть на відновлення країни”. 

Перед запуском, компанія провела масштабну підготовчу роботу на кожному з обʼєктів: очистила резервуари для зберігання пального, оновила обладнання, а також забезпечила постачання якісного бензину і дизелю з провідних нафтопереробних заводів Німеччини та США.

Окрім розширення мережі на Київщині, найближчим часом UPG планує запуск 93 АЗК у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Запорізькій областях. Відповідні дозволи компанія отримала від Антимонопольного комітету України в липні та серпні цього року.

Про UPG:

UPG (Ukrainian Petrol Group) - українська мережа заправно-відпочинкових комплексів, що працює в 20 областях країни. Компанія має власну логістичну інфраструктуру, працює з прямими постачаннями пального із провідних НПЗ Європи та США і тримає єдині стандарти якості на всіх етапах: від лабораторних перевірок кожної партії та обслуговування обладнання до уніфікованих рецептур у VIVO cafe. Засновником компанії є Володимир Петренко.

78
