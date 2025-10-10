UPG визнали «Найкавовішою АЗС 2025»

Реклама

Переможців оголосили 8 жовтня на галузевому заході «PROкачай АЗС 2025», повідомляють організатори івенту «НафтоРинок» .Номінація «Найкавовіша АЗС» стала найпопулярнішою за кількістю поданих заявок. За рішенням суддівської колегії переможцем стала UPG. Заправно-відпочинковий комплекс мережі № 143 на трасі Київ–Ковель–Ягодин у Київській області набрав 288 балів за результатами оцінювання.Нагороду під час церемонії вручили особисто засновнику групи компаній UPG Володимиру Петренку. Він зазначив, що за цим успіхом стоїть велика команда:

«В UPG я пишаюся нашим колективом: тими, хто готує на кухнях АЗК, варить мммкаву, усміхається кожному клієнту. Ми щодня доводимо, що сервіс – це про серце, команду і любов до своєї справи».

Нагадаємо, UPG – українська мережа заправно-відпочинкових комплексів із понад сотнею локацій. Компанія здійснює прямі постачання пального із провідних НПЗ Європи та США, контролює якість у власних лабораторіях і підтримує єдині стандарти на всіх етапах – від приймання партій до відпуску на колонці.