“Упіймайте мене”: утікач з військової частини зухвало дражнив правоохоронців (відео)

Мобілізований утік зі свого військового підрозділу та переховувався у Харкові, публікуючи образливі відео в соцмережах.
Військовослужбовця, який самовільно залишив розташування військової частини у Полтаві, затримали працівники Державного бюро розслідувань.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
У повідомленні йдеться, що чоловік потрапив до армії під час мобілізації, але через короткий проміжок часу втік зі свого підрозділу. Після втечі він переховувався, але при цьому дражнив правоохоронців, публікуючи в соцмережах відео.
“Упіймайте мене”, - зухвало закликав він працівників ДБР, не приховуючи, що перебуває у Харкові.
Як дезертир і просив, працівники ДБР встановили його місце розташування та невдовзі затримали його.
Затриманому повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.
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