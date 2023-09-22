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“Упіймайте мене”: утікач з військової частини зухвало дражнив правоохоронців (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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1404
Час на прочитання
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“Упіймайте мене”: утікач з військової частини зухвало дражнив правоохоронців (відео)

Утікача з військової частини працівники ДБР затримали у Харкові / Фото: Державне бюро розслідувань

Мобілізований утік зі свого військового підрозділу та переховувався у Харкові, публікуючи образливі відео в соцмережах.

Військовослужбовця, який самовільно залишив розташування військової частини у Полтаві, затримали працівники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У повідомленні йдеться, що чоловік потрапив до армії під час мобілізації, але через короткий проміжок часу втік зі свого підрозділу. Після втечі він переховувався, але при цьому дражнив правоохоронців, публікуючи в соцмережах відео.

“Упіймайте мене”, - зухвало закликав він працівників ДБР, не приховуючи, що перебуває у Харкові. 

Як дезертир і просив, працівники ДБР встановили його місце розташування та невдовзі затримали його.

Затриманому повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до 4 років позбавлення волі засудили дезертира. Чоловіка мобілізували у травні 2022 року, проте через місяць він втік з військової частини. 

 
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Дата публікації
Перегляди
1404
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