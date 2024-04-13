Уповноважений розповів про зниклих безвісти дітей: статистика шокує

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад дві тисячі дітей.

Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Він розповів, що більшість дітей, які вважаються зниклими безвісти — діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, про яких повідомляли відповідні органи й установи після окупації територій.

Інформація щодо депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України дітей міститься у Реєстрі, який належить до сфери управління Мінреінтеграції.

Наразі проводиться робота щодо зіставлення інформації, яка міститься в Реєстрі Мінреінтеграції та Реєстрі Міністерства внутрішніх справ України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники масштабують процес промивання мізків дітям на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що семеро українських дітей змогли повернути з окупованих територій.

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