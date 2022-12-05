Уповноважений з прав людини повідомив, скільки українців з початку війни опинились на території Росії

Українці можуть розраховувати на допомогу, якщо вони хочуть покинути територію країни-агресора

З початку повномасштабної російської агресії проти України приблизно 2,8 мільйона людей були вимушені чи примусово депортовані на територію РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він заявив, що українці, які зараз знаходяться на території країни агресора та мають потребу виїхати у безпечне місце, можуть звернутись за двома номерами на гарячу лінію:

0-800-50-17-20 (безкоштовно)

+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти створюють на захоплених територіях України регіональні відділення так званої "Юнармії", де вони намагаються налаштувати українських дітей проти власної країни та готують їх до вступу в "добробати".

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