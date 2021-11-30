Упродовж року жертвами насилля в Україні стали близько 900 дітей, частина таких злочинів залишається латентною

Упродовж року жертвами насилля в Україні стали близько 900 дітей, частина таких злочинів залишається латентною

Тема захисту дітей дуже важлива і актуальна для усіх регіонів України.

Упродовж цього року від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості дітей постраждало близько 900 дітей. Згідно з динамікою цих злочинів за останні роки, спостерігається їхнє стабільне збільшення на третину від кожного попереднього періоду.

Про це у вівторок, 30 листопада, повідомив заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца під час Фінальної конференції за результатами діяльності проєкту Ради Європи "Боротьба з насильством щодо дітей в Україні.

"Значна частина таких злочинів залишається латентною, що пов’язано з особою кривдника, безпорадністю дітей через вік та залежність від дорослого, шантажем, а іноді і нав’язливим почуттям провини дитини", - зазначив Ігор Мустеца.

За його словами, левова частина таких правопорушень вчиняється особами з найближчого оточення, які б мали захищати дитину, а не кривдити.

Нагадаємо, раніше у Києві було взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.

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