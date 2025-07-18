УПЦ МП зобов’язали розірвати зв’язки з РФ: який новий термін дали

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій / © УНІАН

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Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) винесла припис Київській митрополії УПЦ Московського патріархату через ознаки афілійованості з Російською православною церквою.

Про це повідомляє Держслужба з етнополітики.

«За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації», — йдеться в повідомленні.

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Щоб виконати припис, УПЦ МП повинна:

Щоб її очільник митрополит Онуфрій надав рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ та втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту РПЦ.

Онуфрій має публічно або письмово оголосити про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ і заявити про розрив з РЦП.

Всі священнослужителі, ченці, монахині УПЦ зі складу священного синоду РПЦ, архієрейського та помісного соборів РПЦ, міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ, мають оголосити про свій вихід зі структур РПЦ.

Заявити про визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ МП на окупованих територіях та призначення главою РПЦ Кирилом нових керівників цих єпархій.

Усунути виявлені порушення УПЦ МП має до 18 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що що Київська митрополія УПЦ МП втратила не лише правовий статус, а й легітимного керівника в юридичній площині. Адже після указу президента Зеленського про припинення громадянства Онуфрія, він юридично втратив право очолювати юридичну особу Київської митрополії.