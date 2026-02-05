- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 993
- Час на прочитання
- 2 хв
«Ура, люди! Ваня вдома»: батько дізнався про повернення сина з полону — щемливі кадри
Батько дізнався про повернення сина з полону і не стримав емоцій. Його син Іван вже на рідній землі.
Сьогодні, 5 лютого, додому повернулися 157 полонених українців. Батько Іван Роман дізнався, що його син звільнений, і не зміг стримати емоцій. Він зазначає, що постійно молився за свою дитину, тож надзвичайно вдячний Богові та усім людям за підтримку.
Про це повідомляє ТСН.
«Щось є в „Дії“… Зараз… Хоч би Ваня… Повідомлення… Що це?», — розгубився чоловік, відкриваючи повідомлення.
А на екрані — заповітні слова: «Захисника звільнено з полону». Його син — Іван — нарешті вдома.
«Ура, люди! Ваня вдома!», — вскрикнув чоловік.
Його гучно привітали усі довкола.
«Слава тобі Господи, дякую! Ми молилися! Боже, я вам вдячний! Всі небесні сили, всім людям, хто молився за мого синочка», — подякував щасливий чоловік.
Батько ще більше розчулився, коли побачив свіже фото сина.
«Мій хлопчик… Сміється… Дивись, який! Ой клас»! Дочці треба терміново (подвонити — ред.), бо вона мене вб’є», — зазначив чоловік.
Обмін полоненими — що відомо
Раніше ми писали про те, що з полону 5 лютого повернулося 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Серед звільнених також цивільні.
«Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», — наголосив президент України Володимир Зеленський.
Він запевнив: Україна працює щодо кожного прізвища, щоб обов’язково повернути усіх військових та цивільних додому.