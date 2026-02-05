«Ура, люди! Ваня вдома»: батько дізнався про повернення сина з полону — щемливі кадри

Батько не стримав сліз, дізнавшись, що син вдома

Сьогодні, 5 лютого, додому повернулися 157 полонених українців. Батько Іван Роман дізнався, що його син звільнений, і не зміг стримати емоцій. Він зазначає, що постійно молився за свою дитину, тож надзвичайно вдячний Богові та усім людям за підтримку.

Про це повідомляє ТСН.

«Щось є в „Дії“… Зараз… Хоч би Ваня… Повідомлення… Що це?», — розгубився чоловік, відкриваючи повідомлення.

А на екрані — заповітні слова: «Захисника звільнено з полону». Його син — Іван — нарешті вдома.

«Ура, люди! Ваня вдома!», — вскрикнув чоловік.

Його гучно привітали усі довкола.

«Слава тобі Господи, дякую! Ми молилися! Боже, я вам вдячний! Всі небесні сили, всім людям, хто молився за мого синочка», — подякував щасливий чоловік.

Батько ще більше розчулився, коли побачив свіже фото сина.

«Мій хлопчик… Сміється… Дивись, який! Ой клас»! Дочці треба терміново (подвонити — ред.), бо вона мене вб’є», — зазначив чоловік.

Обмін полоненими — що відомо

Раніше ми писали про те, що з полону 5 лютого повернулося 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Серед звільнених також цивільні.

«Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», — наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він запевнив: Україна працює щодо кожного прізвища, щоб обов’язково повернути усіх військових та цивільних додому.