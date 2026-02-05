ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
993
Час на прочитання
2 хв

«Ура, люди! Ваня вдома»: батько дізнався про повернення сина з полону — щемливі кадри

Батько дізнався про повернення сина з полону і не стримав емоцій. Його син Іван вже на рідній землі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Батько не стримав сліз, дізнавшись, що син вдома

Батько не стримав сліз, дізнавшись, що син вдома

Сьогодні, 5 лютого, додому повернулися 157 полонених українців. Батько Іван Роман дізнався, що його син звільнений, і не зміг стримати емоцій. Він зазначає, що постійно молився за свою дитину, тож надзвичайно вдячний Богові та усім людям за підтримку.

Про це повідомляє ТСН.

«Щось є в „Дії“… Зараз… Хоч би Ваня… Повідомлення… Що це?», — розгубився чоловік, відкриваючи повідомлення.

А на екрані — заповітні слова: «Захисника звільнено з полону». Його син — Іван — нарешті вдома.

«Ура, люди! Ваня вдома!», — вскрикнув чоловік.

Його гучно привітали усі довкола.

«Слава тобі Господи, дякую! Ми молилися! Боже, я вам вдячний! Всі небесні сили, всім людям, хто молився за мого синочка», — подякував щасливий чоловік.

Батько ще більше розчулився, коли побачив свіже фото сина.

«Мій хлопчик… Сміється… Дивись, який! Ой клас»! Дочці треба терміново (подвонити — ред.), бо вона мене вб’є», — зазначив чоловік.

Обмін полоненими — що відомо

Раніше ми писали про те, що з полону 5 лютого повернулося 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Серед звільнених також цивільні.

«Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», — наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він запевнив: Україна працює щодо кожного прізвища, щоб обов’язково повернути усіх військових та цивільних додому.

Дата публікації
Кількість переглядів
993
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie