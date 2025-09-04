Ураження українського корабля морським дроном: що готують у відповідь в ГУР

Український морський дрон

Українська військова розвідка готує протидію ворожим морським дронам після того, як один з російських безекіпажних катерів уразив судно ВМС ЗСУ в гирлі Дунаю.

Про це повідомили представники ГУР Міноборони, передає Укрінформ.

Командир спецпідрозділу ГУР Group13 з позивним «Тринадцятий» зазначив, що росіяни запозичують український досвід успішного застосування морських дронів для атак на судна.

«Ми це бачимо і стежимо за цим… Ми вже працюємо над майбутньою реалізацією протидії», — сказав він.

При цьому «Тринадцятий» зазначив, що, за інформацією розвідки, у росіян не все гаразд із розробкою морських безпілотників.

«У них є суттєві проблеми, які я не буду озвучувати», — наголосив він.

За словами, командира Group 13, військова розвідка працюватиме над тим, щоб ураження українських кораблів не повторювалося.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що росіяни почали активніше використовувати морські дрони, що стало додатковим викликом для української портової інфраструктури.

Нагадаю, раніше повідомлялося, що російський морський дрон завдав удару по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу.