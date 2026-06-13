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Уражено важливий об’єкт нафтової інфраструктури РФ: Генштаб розкрив деталі
У ніч проти 13 червня Сили оборони України уразили нафтоперекачувальний цех у Волгоградській області РФ, а також розбили пункти управління, бази БпЛА та райони зосередження ворога на різних напрямках.
У ніч проти 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України провели успішну багатовекторну операцію, уразивши стратегічний об’єкт нафтотранспортної інфраструктури в глибокому тилу РФ, а також численні пункти управління та райони зосередження окупантів.
Про це офіційно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Бавовна у Волгоградській області: мінус нафтовий цех
Українські захисники завдали точного удару по території країни-агресора. У місті Котово Волгоградської області РФ було уражено цех підготовки та перекачування нафти. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, ураження цілі офіційно підтверджено.
Цей об’єкт є критично важливим для економіки та військової машини РФ, адже він:
забезпечує підготовку та транспортування нафти магістральними трубопроводами до НПЗ та на експорт;
збирає сировину з Коробковського родовища (Волгоградська область);
акумулює нафту із суміжних промислів в Астраханській області та Республіці Калмикія.
Розгром пунктів управління та баз БпЛА
Окрім нафтових втрат, ворог зазнав серйозних ударів по системі командування та координації безпілотників:
Пункти управління: уражено в районах н.п. Соледар (Донеччина) та Верхня Криниця (Запорізька область).
Пункти управління БпЛА: під удар потрапили бази ворожих дронів у Хоромному (Брянська область РФ), Верхній Криниці (Запоріжжя), Воскресенці (Донеччина) та Новомиколаївці (Херсонська область).
Втрати у живій силі
Сили оборони також накрили вогнем райони зосередження особового складу російської армії. Ураження зафіксовані як на окупованих територіях України, так і в прикордонних регіонах РФ:
ТОТ: Соледар, Успенівка (Донецька обл.), Голубівка (Харківська обл.), Привільне (Запорізька обл.).
Російська Федерація: Колотилівка (Бєлгородська обл.), Нові Юрковичі та Чорноземний Городок (Брянська обл.).
«Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України», — резюмували у Генштабі.
Раніше ми писали про те, як Росію накрили «Нептуни»: ЗСУ вгатили по «жирних» нафтових цілях, купа НПЗ у вогні.