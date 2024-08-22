Уражені окупанти й техніка: Повітряні сили показали авіаудар по ворогу на Курщині (відео)

22 серпня Повітряні Сили завдали авіаудару по взводному опорному пункту у Курській області. Працювали високоточними американськими бомбами GBU-39.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що вражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців Росії.

Повітряні сили показали, як завдали авіаудару по ворогу на Курщині

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня 2024 року ЗСУ знищили 604 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових.

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