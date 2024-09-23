Уражені танк, 6 вантажівок і велоокупант: 3-тя штурмова ефективно відпрацювала по армії РФ (відео)

Чергова порція втрат надійшла ворогові.
Бійці 3-ї штурмової показали результати роботи на Харківщині. Вони поцілили FPV-дронами у партію техніки та росіян.
Про це пише Третя окрема штурмова бригада.
Завдання виконав підрозділ ударних БПЛА "Punk group" з 2-го мехбату.
Одна з підбитих машин перевозила російську піхоту, інших окупантів застали у полі, зеленці та в бліндажі.
Раніше воїни 3-ї штурмової вчасно помітили ворожу колону, яка рухалась у бік позицій ЗСУ. Підрозділи одразу уразили російські танк та БТР.
Читайте також: