Уражені танк, 6 вантажівок і велоокупант: 3-тя штурмова ефективно відпрацювала по армії РФ (відео)

Бійці 3-ї штурмової показали результати роботи на Харківщині. Вони поцілили FPV-дронами у партію техніки та росіян.

Про це пише Третя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова уразила танк, шість вантажівок і велоокупанта на фронті

Завдання виконав підрозділ ударних БПЛА "Punk group" з 2-го мехбату.

Одна з підбитих машин перевозила російську піхоту, інших окупантів застали у полі, зеленці та в бліндажі.

Раніше воїни 3-ї штурмової вчасно помітили ворожу колону, яка рухалась у бік позицій ЗСУ. Підрозділи одразу уразили російські танк та БТР.

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