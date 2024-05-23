Ураження корабля "Циклон": в РФ не залишилося носіїв "Калібрів" в Криму

Втім, у Чорному морі все ж таки є ракетоносії.

Зараз армія Російської Федерації не має ракетоносіїв "Калібрів" в анексованому Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

Про це в телемарафоні повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Носії закінчилися в Криму. Останнім з них був "Циклон", який був знищений. Проте корабель був носієм із "зірочкою". За час його перебування у складі Чорноморського флоту РФ він жодного пуску не здійснив", — наголосив Плетенчук.

Втім, у Чорному морі залишаються носії "Калібрів". Наразі вони перебувають у пункті базування в Новоросійську.

"Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте цю інформацію ще верифікують. Точно підтвердити, що це не носій, важко", — пояснив представник ЗСУ.

За його словами, росіяни почали передислоковувати до Новоросійська й допоміжні судна через "небезпеку" в Криму. Втім, вивести всі одиниці флоту з окупованого півострова армія РФ не може.

"По-перше, їх банально нема де ставити в інших локаціях. По-друге, повністю вивести звідти флот — це вже буде мати вигляд трохи "не комільфо". Це фактично капітулювати щодо Криму", — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, видання Forbes опублікувало матеріал про те, що Україна знищує кораблі-ракетоносії Чорноморського флоту швидше, ніж РФ їх будує. Тому зараз російське командування може не мати іншого вибору, окрім як відвести всі вцілілі кораблі до портів на півдні Росії, які розташовані поза межами досяжності ATACMS.

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