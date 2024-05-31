Ураження порту "Кавказ": Генштаб поділився деталями спецоперації

Це сталося наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗСУ вдарила по поромній переправі й нафтовому терміналу порту "Кавказ" (Краснодарському край РФ). Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дрони атакували порт Кавказ у РФ, там загорілась нафтобаза – відео

"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", – зазначили у відомстві.

Як додається, комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України. Ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ. Далі буде…", – підсумували у Генштабі.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії заявили про атаку безпілотниками в ніч проти 31 травня. Дрони влучили по нафтобазі в порту Кавказ, що у Темрюкському районі.

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