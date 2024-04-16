Ураження росіянами Трипільської ТЕС: експерт пояснив, як це може бути пов'язано з системою Patriot

Російські окупанти провели дуже хитру атаку. Вони запустили крилаті ракети та “шахеди”, після чого накрили все це “Кинджалами”.

Ураження російськими окупантами Трипільської ТЕС може бути не пов’язано з системою ППО Patriot.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Patriot не може брати ціль на висоті 20 м, це правда, і це треба розуміти. Не варто сподіватися, що якщо ціль буде на висоті 25 м, то Patriot буде її збивати. Це неможливо", - сказав Криволап.

Він також додав, що російські окупанти провели дуже хитру атаку. Вони запустили крилаті ракети та “шахеди”, після чого накрили все це “Кинджалами”.

“Дійсно, вся увага була привернута саме до таких цілей. Але за моєю версією, ці ракети були випущені, скоріш за все, з літака Су-57. Був запуск на малих висотах, під хвилею цих всіх ракет. Тобто крилаті Х-101, "шехеди" і "кинджали" зверху. Це все було на увазі Patriot й інших систем і мобільних груп. Але низку летючих цілей, ракети Х-69, якими було уражено Трипільську ТЕС, ми просто не помітили. Це моя думка, в мене немає ніяких інсайдів. Але розуміючи, як це може відбуватись у просторі, скоріш за все, саме так і було”, - підкреслив авіаційний експерт.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що всі країни-партнери мають перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги.

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