Ураження винищувачів Су-57 за 600 км від кордону: в ГУР розповіли про наслідки

Вперше було пошкоджено ці російські "наднові" літаки.

В РФ на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області, що за 600 км від лінії кордону, було уражено одразу декілька багатоцільових винищувачів Су-57.

Це в ефірі телемарафону підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, наразі у ГУР можуть підтвердити, що в одного літака Су-57 є значні пошкодження. Інше судно має легші ушкодження. Ймовірно, вважає представник розвідки, окупантам вдасться його відновити у швидші терміни.

"Тим не менш, факт: вперше уражено Су-57. Вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі", - наголосив Юсов.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Як повідомлялося, 9 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області було вперше вражено новітній Су-57. Це спецоперація ГУР. У відомстві зауважили, що військовий аеродром розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Сили оборони Півдня повідомили, що Росія має на озброєнні шість Су-57, які беруть участь у війні. Також ворог має приблизно стільки ж неготових винищувачів.

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