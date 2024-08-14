Україна вразила одразу 4 військових аеродроми РФ: атаку прокоментували у Генштабі

У ніч на 14 серпня підрозділи ПС та ССО спільно з СБУ та ГУР МО атакували чотири аеродроми на території РФ. Йдеться про об'єкти у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, на цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

"Результати атаки уточнюються. Злагоджена бойова робота всіх складових Сил оборони триває. Далі буде…", – додали у Генштабі

Раніше у Financial Times написали, що Україна здійснила найбільшу атаку безпілотників на російські аеродроми за всю війну. Річ у тім, що сили Києва стикаються з посиленим опором через 9 днів після свого сміливого вторгнення в Росію.

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