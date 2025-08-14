Уряд дозволив бронювати 100% працівників: кого стосуються нові зміни

Бронювання. / © ТСН.ua

Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Тепер є можливість бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що перелік таких територій веде Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства.

Запроваджені зміни, заявляють у Мінекономіки, сприятимуть функціонуванню прифронтових підприємств та забезпечать збереження робочих місць.

Тим часом порядок бронювання залишається незмінним. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих за поданням уповноваженого органу; заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал “Дія”, а списки для бронювання формує та подає саме підприємство.

Нагадаємо, раніше у Раді пропонували бронювати тих, хто не стоїть на обліку у ТЦК чи перебуває у розшуку. Законопроєкт №13335 передбачає, що чоловіків, які не стоять на військовому обліку у ТЦК, мають неналежним чином оформлені військово-облікові документи або перебувають у розшуку, можна буде брати на роботу та надавати їм бронювання на критично важливих підприємствах. Зокрема, у сфері оборонно-промислового комплексу.

Адвокат Роман Кичко пояснив, що наразі неможливо чітко сказати, як саме буде відбуватися бронювання для тих, хто перебуває у розшуку або не має належних документів. Тому Кабмін має розробити і затвердити відповідний механізм для реалізації цих змін.