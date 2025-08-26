Уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон: усі деталі

Уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїздити за кордон

Реклама

Кабінет міністрів сьогодні, 26 серпня, оновив порядок перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», — каже прем’єрка.

Реклама

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном і хочуть приїхати назад, але потім мати можливість повернутися.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», — підсумувала Свириденко.

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.

Крім того, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт №13685 про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком не до 22, а аж до 24 років. Проте наразі цей документ так і не ухвалили, й невідомо, чи ухвалять у майбутньому.

Реклама

Руслан Стефанчук дорікнув, що такі ідеї «не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу».