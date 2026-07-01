Уряд дозволив продаж української зброї за кордон: Федоров пояснив, що зміниться

Михайло Федоров / © ТСН

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Український уряд затвердив перші чіткі правила для продажу зброї та технологій країнам-партнерам. Нові правила створили за дорученням президента. Вони допоможуть українським заводам знаходити інвестиції та випускати більше зброї, але головним пріоритетом однаково залишатиметься забезпечення української армії.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, це рішення вперше створює чіткі умови для держави, виробників та іноземних партнерів. Нові правила діятимуть для технологій і зброї вартістю понад 15 мільйонів гривень.

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«Український defence tech уже довів свою ефективність на полі бою. Наше завдання — створити умови, за яких українські виробники зможуть масштабувати виробництво, відкривати нові ринки та залучати міжнародні інвестиції, не втрачаючи пріоритету забезпечення Сил оборони», — зазначив Федоров.

Згідно з затвердженим алгоритмом, купувати українську зброю та працювати напряму з виробниками зможуть країни-партнери Drone Deal, з якими підписано міжурядові угоди. Перелік цих держав формуватиме МЗС України, а Міністерство оборони визначатиме список критичних товарів, які заборонені до вивезення. Заявки від виробників обіцяють розглядати у прозорому порядку в термін до 30 днів.

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Міністр запевнив, що українські розробки залишаться під захистом держави. Права на них нікому не віддадуть, а перепродати нашу зброю іншим країнам можна буде лише з письмового дозволу України. Крім того, якщо закордонні партнери продаватимуть техніку, створену за нашими технологіями, то 20% від її вартості йтиме до українського бюджету. Водночас ключовим пріоритетом уряду залишається повне забезпечення потреб Збройних сил України.

Експорт дозволять лише тоді, коли потреби українського війська будуть гарантовано закриті. Якщо держава потребуватиме певної техніки чи зброї, у дозволі на експорт можуть відмовити. Проте компанії зможуть відправляти продукцію за кордон, якщо доведуть здатність одночасно виконувати і державне, і міжнародне замовлення.

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«Відкриття експорту — це ще один крок до розвитку української оборонної промисловості та зміцнення економіки. Що сильнішими стають українські виробники, то більше сучасних технологій отримують Сили оборони», — підсумував урядовець.

Нагадаємо, радник міністра оборони України, фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») заявив, що одним із реальних способів прискорити закінчення війни є інформаційний вплив на населення Росії через інтернет.

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