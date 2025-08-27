Уряд дозволив виїзд за кордон деяким посадовицям: деталі від Свириденко

Кабінет міністрів України / © Юлія Свириденко

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану», — йдеться у заяві прем’єрки.

Реклама

Ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Свириденко нагадала, що раніше ця категорія жінок не могла виїхати за кордон навіть у законну відпустку, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для військових. Прем’єрка зазначила, що це обмежувало волонтерську діяльність та змушувало деяких депутаток складати мандат. Нове рішення уряду усуває ці бар’єри.

«Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», — написала очільниця уряду.

Нагадаємо, 26 серпня уряд оновив порядок перетину держкордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України під час воєнного стану.

Реклама

27 серпня на «Урядовому порталі» з’явилася постанова Кабміну про перетин кордону чоловіками віком 18-22 роки. Відповідні зміни запрацюють 28 серпня.