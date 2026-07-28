Уряд готує контрольоване відновлення експорту українського газу з лімітом до 15% видобутку — ExPro

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За даними журналістів, проєкт передбачає не вільний, а контрольований експорт. Газовидобувні компанії зможуть продати за кордон не більше 15% фактичного видобутку за попередній місяць. Конкретний ліміт щомісяця визначатиме Міністерство енергетики.

Газ для експорту планують реалізовувати через спеціалізовані торги на Українській енергетичній біржі. Право експорту отримають лише визначені Міненерго видобувні компанії після оформлення ліцензії Мінекономіки.

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«Механізм експорту, з проєктом якого ознайомилося ExPro, передбачає можливість газовидобувним компаніям експортувати до 15% власного видобутку», — йдеться у матеріалі.

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Контролювати фактичні обсяги має Оператор ГТС України. Невикористаний протягом місяця ліміт не можна буде накопичити або перенести на наступний період.

За оцінками ExPro, за нинішнього рівня українського видобутку можливий обсяг експорту становитиме 250–260 млн кубометрів газу на місяць.

Водночас уряд обіцяє зберегти можливість негайно припинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці, дефіциту газу або ризиків для підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, згідно прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки від Міненерго, Україна збирається до зими накопичити у сховищах 14,6 млрд куб. м газу.

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