В Україні можуть посилити покарання за спроби нелегально виїхати за кордон

Кордон / © Getty Images

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення, пов’язані з перетином державного кордону, особливо в умовах воєнного стану. Документ передбачає внесення важливих змін до адміністративного та кримінального законодавства.

Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів України у ВР Тарас Мельничук.

Згідно з новим законопроєктом, органи охорони державного кордону отримають більше повноважень. Відтепер саме вони розглядатимуть справи про незаконний перетин кордону. Крім того, документ пропонує виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 204-3, яка була визнана частково неефективною і неконституційною.

Законопроєкт також значно посилює кримінальну відповідальність. До статті 332 Кримінального кодексу України пропонується додати нові покарання. Зокрема, кримінальним правопорушенням тепер вважатиметься незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску під час воєнного або надзвичайного стану. Відповідальність також наставатиме за перешкоджання будівництву прикордонної інфраструктури та її пошкодження.

Особлива увага приділяється військовозобов’язаним. Відповідно до нового документа, порушення ними встановленого терміну перебування за межами України також каратиметься. Це означає, що військовозобов’язані, призовники та резервісти будуть зобов’язані суворо дотримуватися термінів перебування за кордоном. Наразі законопроєкт очікує розгляду у Верховній Раді.

Нагадаємо, до кінця тижня Кабінет міністрів може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років.

Також народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко запропонувала дозволити виїзд за кордон не лише для молоді, а й для тих, хто має відстрочку від мобілізації.