В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон: хто вже отримав тепло
Українці дочекалися опалювального сезону. Наразі 55% соцоб’єктів вже з теплом.
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, незважаючи на системні атаки Росії на енергетичну та теплову інфраструктуру.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму», — зазначила Свириденко.
До роботи готові понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж. Уряд активно займався підготовкою, провівши значні ремонтні роботи: замінено понад 340 км теплових мереж та сформовано необхідні запаси палива, включаючи вугілля, палети, рідке паливо та дрова.
Юлія Свириденко підкреслила, що пріоритетом Уряду є забезпечення безперервного доступу громадян до базових послуг: «Робимо усе для того, щоб у домівках українців було тепло й світло».
Нагадаємо, 29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.
Раніше ми писали про те, що депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відповідальні особи запевнили міську владу — попри складну ситуацію та зміну стратегії обстрілів опалення у столиці буде увімкнене за графіком.