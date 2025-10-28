ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
363
1 хв

В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон: хто вже отримав тепло

Українці дочекалися опалювального сезону. Наразі 55% соцоб’єктів вже з теплом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Опалення

Опалення / © Credits

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, незважаючи на системні атаки Росії на енергетичну та теплову інфраструктуру.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму», — зазначила Свириденко.

До роботи готові понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж. Уряд активно займався підготовкою, провівши значні ремонтні роботи: замінено понад 340 км теплових мереж та сформовано необхідні запаси палива, включаючи вугілля, палети, рідке паливо та дрова.

Юлія Свириденко підкреслила, що пріоритетом Уряду є забезпечення безперервного доступу громадян до базових послуг: «Робимо усе для того, щоб у домівках українців було тепло й світло».

Нагадаємо, 29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

Раніше ми писали про те, що депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відповідальні особи запевнили міську владу — попри складну ситуацію та зміну стратегії обстрілів опалення у столиці буде увімкнене за графіком.

