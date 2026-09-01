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Уряд переходить у режим жорсткої економії: Корецький пояснив, що буде з пенсіями та зарплатами
Уряд посилює економію бюджетних коштів і перекидає додаткові ресурси на оборону. Водночас у Кабміні запевняють, що пенсії та зарплати скорочення не зачеплять.
Кабінет міністрів посилює економію бюджетних коштів через зростання витрат на оборону. Водночас у найближчий місяць уряд планує провести детальний аудит потреб Міністерства оборони.
Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді.
За його словами, економити планують насамперед на бюджетних видатках, які безпосередньо не пов’язані з обороною.
Уряд уже провів аудит витрат і знайшов додаткові ресурси для армії.
«За результатами аудиту вже знайшли 70 мільярдів гривень економії, які підуть на потреби армії», — заявив Корецький.
Водночас прем’єр запевнив, що скорочення інших видатків не повинно вплинути на основні соціальні виплати.
«Щодо пенсій, зарплат проблем не буде», — наголосив він.
Міноборони чекає окремий аудит
Наступним кроком уряду стане детальна перевірка потреб Міністерства оборони. За словами Корецького, протягом найближчого місяця Кабмін має проаналізувати витрати та визначити, як ефективніше використовувати наявні кошти.
«Ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає — це реальність, і ми повинні реагувати на ці виклики», — заявив прем’єр.
Такий самий підхід уряд планує застосувати і під час підготовки державного бюджету на 2027 рік.
Корецький також закликав народних депутатів долучитися до роботи над бюджетом і підтримати рішення, які дозволять не лише скоротити зайві витрати, а й знайти додаткові ресурси для оборони.
Раніше повідомлялось, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.