Уряд

Реклама

За інформацією народного депутата України Ярослава Железняка, є підтвердження, що Уряд переробляв перший документ щодо санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це нардеп повідомив у Телеграм-каналі Залізний нардеп.

За його словами, ці пропозиції вніс Офіс Президента.

Реклама

«Це треба вміти, навіть на цьому етапі об***ся», — підсумував нардеп.

Скриншот допису Ярослава Железняка. / © Скріншот

Нагадаємо, що у відповідь на події 12 листопада Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних санкцій проти Міндіча та іншого фігуранта справи — Цукермана.

Раніше повідомлялося, 10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про розкриття масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої в ході операції «Мідас».

За даними детективів, керівником злочинної організації був фігурант, відомий під псевдонімом «Карлсон», який координував вплив на посадових осіб. Мова йде про Міндіча, за місцем проживання якого того ж дня, 10 листопада, відбулися обшуки.

Реклама

Однак, сам Міндіч на той час уже втік за кордон. Ситуація викликала питання, але Державна прикордонна служба України (ДПСУ) провела перевірку і заявила, що бізнесмен законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи, оскільки на той момент не діяли жодні обмеження чи заборони на його виїзд.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що підставою для виїзду Міндіча стала наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.