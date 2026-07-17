Уряд призначив очільників Міноборони та МЗС: хто тимчасово очолив міністерства

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Кабінет міністрів України за погодженням із президентом ухвалив кадрові рішення щодо двох ключових міністерств. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони призначено Євгенія Хмару, а тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ — Андрія Сибігу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України.

За словами глави уряду, кадрові рішення покликані забезпечити безперервну роботу держави у сферах оборони та зовнішньої політики.

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Окрім кадрових призначень, Кабмін оголосив про реорганізацію системи центральних органів виконавчої влади відповідно до рішень Верховної Ради.

Зокрема, уряд:

відновлює Міністерство аграрної політики та продовольства України;

створює окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

розмежовує напрями економіки та довкілля й відновлення;

розділяє сфери інфраструктури та транспорту.

У Кабміні наголошують, що кадрові рішення та оновлення структури міністерств мають забезпечити безперервність роботи державних інституцій та підвищити ефективність управління у стратегічно важливих сферах.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара понад 15 років служить у СБУ. До цього проходив службу в Центрі спеціального призначення «Омега» Національної гвардії, а згодом приєднався до Центру спецоперацій «Альфа», де пройшов шлях від бійця-штурмовика до керівника елітного підрозділу.

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Після початку повномасштабного вторгнення Хмара брав участь у звільненні Київщини, боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а також був одним із учасників спецоперації зі звільнення острова Зміїний. У квітні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив його начальником Центру спецоперацій «А» СБУ. З 5 січня 2026 року виконував обов’язки голови СБУ.

Хмара є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, також нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та відзнакою президента «Хрест бойових заслуг». Колеги характеризують його як професійного стратега, авторитетного командира та керівника, який приділяє особливу увагу своїм підлеглим.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Сибіга народився у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де здобув освіту за спеціальностями міжнародні відносини, переклад та право.

Дипломатичну кар’єру в МЗС розпочав у 22 роки. У 2016–2021 роках був послом України в Туреччині, де, за оцінками експертів, зробив вагомий внесок у розвиток стратегічного партнерства між двома країнами. Саме в цей період Україна отримала ударні безпілотники Bayraktar, активізувала спільні проєкти з Туреччиною та підписала угоду про вільну торгівлю. З 17 липня 2025 року, Андрія Сибігу призначили очолювати Міністерство закордонних справ України.

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Перезавантаження уряду — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду.

У відставку подав і Михайло Федоров. Посада міністра оборони була вакантною.

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