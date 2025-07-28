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Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасовою очільницею Мінкульту: що про неї відомо
Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.
Сьогодні, Уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це рішення ухвалено в період трансформації для міністерства.
Про це повідомила Юлія Свириденко, прем’р-міністерка України.
Чому саме Тетяна Бережна?
Обов’язки тимчасової очільниці доручено управлінці, яка має значний досвід у державній політиці, реалізації міжнародних проєктів та взаємодії з партнерами. Серед її ключових завдань — забезпечення належного фінансування української культури в умовах повномасштабної війни.
Як зазначила Юлія Свириденко, Тетяна Бережна вже продемонструвала свою ефективність у Міністерстві економіки. Зокрема в питаннях аудиту потреб, активізації діалогу з донорами та пошуку додаткових ресурсів. Вона також має значний досвід у сфері реформ, культурної дипломатії та міжнародного співробітництва, включаючи роль комісарки України на EXPO-2025 в Японії.
Подальші плани та команда
За словами Юлії Свириденко, в уряді сподіваються на злагоджену роботу команди міністерства. Також залишаються досвідчені заступники, такі як Галина Григоренко та Анастасія Бондар.
Крім того, у планах уряду — виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрямок. Це дозволить посилити фокус на інформаційній стійкості країни та надати нового імпульсу культурній політиці.
Що відомо про Тетяну Бережну?
Свій професійний шлях Тетяна Бережна розпочала у 2011 році, долучившись до команди одного з провідних адвокатських об’єднань України — «Василь Кісіль і Партнери». У 2017 році вона здобула свідоцтво адвоката, що стало важливим етапом у її юридичній кар’єрі.
Згодом, 17 червня 2022 року, Тетяна Бережна перейшла на державну службу, обійнявши посаду заступниці Міністра економіки. Її досвід та професіоналізм були високо оцінені, адже у 2025 році їй довірено почесну місію — представляти Україну на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці як Генеральній комісарці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук надзвичайною і повноважною посолкою України у Королівстві Швеція.