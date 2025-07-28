Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасовою очільницею Мінкульту: що про неї відомо

Тетяна Бережна / © detector.media

Реклама

Сьогодні, Уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це рішення ухвалено в період трансформації для міністерства.

Про це повідомила Юлія Свириденко, прем’р-міністерка України.

Чому саме Тетяна Бережна?

Обов’язки тимчасової очільниці доручено управлінці, яка має значний досвід у державній політиці, реалізації міжнародних проєктів та взаємодії з партнерами. Серед її ключових завдань — забезпечення належного фінансування української культури в умовах повномасштабної війни.

Реклама

Як зазначила Юлія Свириденко, Тетяна Бережна вже продемонструвала свою ефективність у Міністерстві економіки. Зокрема в питаннях аудиту потреб, активізації діалогу з донорами та пошуку додаткових ресурсів. Вона також має значний досвід у сфері реформ, культурної дипломатії та міжнародного співробітництва, включаючи роль комісарки України на EXPO-2025 в Японії.

Читайте також Зеленський призначив Заліщук посолкою України у Швеції: що про неї відомо

Подальші плани та команда

За словами Юлії Свириденко, в уряді сподіваються на злагоджену роботу команди міністерства. Також залишаються досвідчені заступники, такі як Галина Григоренко та Анастасія Бондар.

Крім того, у планах уряду — виокремлення інформаційної політики та стратегічних комунікацій в окремий напрямок. Це дозволить посилити фокус на інформаційній стійкості країни та надати нового імпульсу культурній політиці.

Що відомо про Тетяну Бережну?

Свій професійний шлях Тетяна Бережна розпочала у 2011 році, долучившись до команди одного з провідних адвокатських об’єднань України — «Василь Кісіль і Партнери». У 2017 році вона здобула свідоцтво адвоката, що стало важливим етапом у її юридичній кар’єрі.

Реклама

Згодом, 17 червня 2022 року, Тетяна Бережна перейшла на державну службу, обійнявши посаду заступниці Міністра економіки. Її досвід та професіоналізм були високо оцінені, адже у 2025 році їй довірено почесну місію — представляти Україну на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці як Генеральній комісарці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук надзвичайною і повноважною посолкою України у Королівстві Швеція.