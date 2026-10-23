Уряд скасував 100% бронювання працівників: що зміниться для підприємств

Бронювання / © ТСН

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В Україні змінюють систему бронювання і скасовують стовідсоткову бронь навіть для критичних підприємств. Натомість держава готує новий механізм.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Нові правила бронювання в Україні: що змінить уряд

За його словами, головним завданням уряду є створення чесних правил для тилу та фронту, оскільки щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч, тоді як військові потребують можливості повернутися додому.

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Перша зміна — статус критичного підприємства більше не залежатиме від його економічних показників. За словами прем’єр-міністра, оборонка, енергетика, зв’язок, логістика та комунальна сфера залишаться критичними галузями.

«Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено і їх перевірятимуть на зловживання», — зауважив Корецький.

Друге нововведення стосується скасування 100% бронювання навіть для ОПК та енергетичного сектору. Сергій Корецький пояснив, що безумовна бронь є нечесною щодо військовослужбовців і відкриває шлях для схем, коли компанії створюються виключно заради уникнення призову.

Водночас підприємства зможуть подавати обґрунтовані звернення до Координаційного центру, якщо для безперебійної роботи їм потрібна більша кількість працівників.

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«Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо», — підкреслив він.

Міноборони посилить відповідальність за ухилення від служби.

Водночас до 1 грудня уряд із бізнесом розроблять механізм 100% бронювання для компаній, які добровільно та регулярно відправлятимуть частину працівників до війська. Такі люди служитимуть визначений термін зі збереженням посади та зарплати.

«Це дасть впевненість тим, хто на фронті: ротація можлива, і на їхнє місце прийдуть інші. А тим, хто йде служити — що вони йдуть на чітко визначений термін. Кінцева мета — щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов’язки», — підсумував Сергій Корецький.

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Він наголосив, що ці рішення ухвалюються для подолання зловживань і наведення ладу, а не задля миттєвого посилення призову. Проте Україна має бути готова до будь-яких викликів, зокрема й до посилення мобілізації в Росії.

Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини

Нагадаємо, уряд України переглядає правила бронювання від мобілізації, а Безугла пропонує скасувати відстрочки для медиків, науковців НАН і поліції. Що вже змінилося і до чого готуватися українцям, з’ясовував ТСН. ua.

Раніше ми писали, що в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

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