Кабмін фіналізував зміни до системи бронювання військовозобов’язаних / © ТСН

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Новий граничний обсяг стосується військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів.

Про це повідомили в Мінекономіки.

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У міністерстві наголошують: працівники, які безпосередньо забезпечують виробництво, виконання оборонних контрактів, ремонти та аварійне відновлення, мають бути заброньовані повністю. Кого бронювати в межах ліміту, визначатиме керівник підприємства, тому скорочення має стосуватися насамперед допоміжного й обслуговуючого персоналу.

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До квоти також враховуватимуть працівників, які мають відстрочку з інших підстав, зокрема багатодітних батьків та опікунів.

​"Крім того, уряд створив Координаційний центр з організації бронювання. Він погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%, узгоджуватиме критерії критичності та надаватиме рекомендації щодо надання або скасування підприємствам критичного статусу. Остаточні рішення щодо статусу залишаються за уповноваженими держорганами», — йдеться у повідомленні.

Міністерства та ОВА повинні переглянути галузеві й регіональні критерії критичності протягом 10 днів після набрання змінами чинності. Це не означає автоматичного перегляду статусу всіх підприємств: якщо відповідні критерії не зміняться, раніше наданий статус збережеться.

Раніше прем’єр Сергій Корецький повідомив, що в Україні можуть скасувати право підприємств бронювати 100% працівників від мобілізації. Через масові зловживання та «роздування» штату Кабінет міністрів готує нові критерії критичності бізнесу.

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Що відомо про нові правила бронювання в Україні

Уряд готує чергові зміни до правил бронювання працівників підприємств. Зокрема, планують посилити контроль за наданням статусу критично важливих підприємств і переглянути підходи до визначення квот на бронювання. Зокрема, уряд відмовився від одного з положень, яке могло вплинути на розрахунок квот для підприємств.

Йдеться про норму, за якою під час визначення кількості працівників, яких можна забронювати, не мали враховувати чоловіків, які вже отримали відстрочку від мобілізації.

В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

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