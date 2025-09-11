Уряд спростив проходження ВЛК для поранених захисників за кордоном: що змінилося

Уряд запровадив дистанційну ВЛК для військових, що лікуються за ордоном / © ТСН.ua

Уряд України, підтримавши ініціативу Міністерства оборони, ухвалив рішення щодо впровадження експериментального проєкту, який дозволить військовослужбовцям, що перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно. Це значний крок до оптимізації та гуманізації бюрократичних процесів для тих, хто постраждав внаслідок російської агресії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Мета та охоплення проєкту

Основна мета цього проєкту — вдосконалити механізм проведення ВЛК для захисників України, які проходять безперервне лікування понад 12 місяців і стан здоров’я яких унеможливлює їхнє прибуття до України для проходження ВЛК. Це дозволить уникнути зайвих переміщень та навантаження на військових, які вже перебувають у складному стані.

Дія експериментального проєкту поширюватиметься на службовців усіх складових Сил оборони та безпеки України, включно зі службовцями цивільного захисту та поліції, які дістали поранення через війну.

Як працюватиме механізм дистанційної ВЛК

Процедура проходження дистанційної ВЛК максимально спрощена:

Збирання документів. Захисник або його законний представник має зібрати копії медичних документів з іноземного закладу охорони здоров’я. Засвідчення та переклад. Ці документи необхідно завірити та перекласти українською мовою. Важливо, щоб в них був зазначений діагноз відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10 або МКХ-11). Передавання документів. Зібрані та оформлені документи передаються командиру військової частини (або іншій уповноваженій особі). Розгляд ВЛК. Військова частина спрямовує ці документи разом із направленням до військово-лікарської комісії, яка має розглянути їх протягом 10 днів. Рішення та довідка. За результатами розгляду ВЛК ухвалить постанову про придатність (непридатність) до служби та оформить відповідну довідку, яку надішлють командиру військової частини.

Важливою перевагою є те, що після проходження дистанційної ВЛК захисник не підлягає повторному медичному огляду після повернення до України. Це значно економить час та ресурси як для військових, так і для медичної системи.

Перелік захворювань та станів

Постановою Кабінету Міністрів також затверджено конкретний перелік захворювань та станів, що дають право на проходження дистанційної ВЛК. До них належать:

злоякісні новоутворення;

хвороби ока та придаткового апарату;

травми голови та шиї;

травми хребта, спинного мозку, нервів;

травми внутрішніх органів;

травми верхніх та нижніх кінцівок;

термічні та хімічні опіки.

Цей експериментальний проєкт є частиною системних зусиль Міністерства оборони України та уряду щодо покращення умов для військовослужбовців та спрощення доступу до необхідних процедур під час їхнього лікування та реабілітації за кордоном.

Нагадаємо, уряд уніфікує правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для всіх Сил оборони. Відтепер правила, які раніше діяли для ЗСУ, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки та Управління державної охорони.