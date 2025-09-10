В Україні спростили проходження ВЛК: що зміниться

ВЛК / © ТСН.ua

Уряд уніфікує правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для всіх Сил оборони. Відтепер правила, які раніше діяли для ЗСУ, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки та Управління державної охорони.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що зміниться?

Єдиний стандарт. Усі ці органи будуть використовувати єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до військової служби.

Нові правила оглядів. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами.

Дистанційне проходження ВЛК. Також уряд спростив проходження медоглядів для військових, які лікуються за кордоном понад 12 місяців. Вони зможуть пройти експертизу дистанційно, без необхідності повертатися в Україну.

Ці зміни мають на меті упорядкувати роботу ВЛК і забезпечити однаковий підхід до всіх військовослужбовців, що захищають Україну.

Нагадаємо, в Україні запровадили новий механізм вручення повісток: тепер документ, надісланий поштою, офіційно вважається врученим, що унеможливлює ухилення від мобілізації.

Згідно з постановою Кабміну №916 від 30 липня 2025 року, повістки на відправлення до місця проходження військової служби тепер можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням. Раніше такий вид повісток вручався лише особисто, під підпис, що створювало «юридичну сіру зону».

В Одеській області чоловік викрав машину ТЦК, щоб втекти від військкомів і не їхати на ВЛК. 43-річний чоловік, не зважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти його на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.