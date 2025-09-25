Уряд спростив військовий облік: що зміниться для призовників і військовозобов’язаних

Військовий облік

Уряд за ініціативи Міністерства оборони спростив низку процедур, пов’язаних із постановкою та зняттям громадян з військового обліку. Ключові зміни стосуються автоматизації процесів та використання мобільного застосунку «Резерв+».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року).

Керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков наголосив, що ці кроки є частиною створення сучасного електронного ТЦК, метою якого є усунення бюрократії та спрощення процедур для громадян.

Ключові нововведення

1. Дистанційна постановка на облік для 17-річних

Юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, тепер можуть стати на військовий облік дистанційно.

Як це зробити: Через мобільний застосунок «Резерв+» (електронний кабінет призовника).

Особисте відвідування ТЦК: Залишається альтернативним способом.

Важливо: Постановка на цей облік здійснюється без обов’язкового проходження чи направлення на ВЛК.

2. Автоматичне взяття на облік «ухилянтів»

Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які досі не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це рішення покликане зменшити кількість ручних операцій і необхідність особистого відвідування ТЦК та СП.

3. Автоматичне зняття з обліку

Процедура зняття з військового обліку для громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Крім того, керівники підприємств, держорганів та органів місцевого самоврядування тепер зобов’язані вносити відповідні відмітки до списків військового обліку протягом 7 днів після досягнення працівником граничного віку.

Нагадаємо, в Україні з 2026 року зміняться правила бронювання під час мобілізації. Підприємства зможуть бронювати працівників лише за умови за середньої зарплати від 21,6 тисяч гривень. Наразі цей показник менший.

Також в Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Цей реєстр має почати працювати до кінця 2025 року.

Українська влада повідомила, що близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку ухиляються від мобілізації. Це відбувається на тлі гострої нестачі військових: за даними аналітичного центру OSW, армії необхідно поповнити близько 300 тисяч військовослужбовців. Ситуація, яка ще два роки тому викликала патріотичний підйом, тепер зіткнулася зі зростаючим страхом і втомою від війни.