Уряд ухвалив рішення для покращення ситуації із забезпеченням людей світлом: кого не відключатимуть

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.. Україна посилює енергоекономію

Постійні російські атаки по енергетичній інфраструктурі призвели до пошкоджень об’єктів генерації, мереж та систем передачі, що ускладнило ситуацію в енергосистемі України. У відповідь уряд затвердив низку рішень, спрямованих на стабілізацію електропостачання та пріоритетне забезпечення світлом населення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто залишиться зі світлом

За словами Свириденко, у списках критичної інфраструктури залишаться лише ті об’єкти, які є необхідними для життєзабезпечення. Вимкнення не торкнуться:

лікарень;

шкіл;

підприємств оборонно-промислового комплексу;

об’єктів життєзабезпечення регіонів.

Інші установи, які не мають критичного значення, будуть виключені зі списків, щоб більше електроенергії спрямувати побутовим споживачам. ОВА зобов’язані оновити ці переліки протягом двох днів. Контроль здійснюватимуть Міненерго та Державна інспекція енергетичного нагляду.

Освітлення міст обмежуватимуть

Місцевій владі доручено скоротити споживання електроенергії у містах. Під заборону на період енергетичної кризи потрапляє:

декоративне підсвічування будівель;

святкові гірлянди;

підсвічена реклама та вітрини в центрах міст.

Водночас освітлення вулиць і трас із підвищеною аварійністю залишиться без змін. Перелік таких ділянок визначатимуть МВС спільно з Нацполіцією. Також обмеження не застосовуватимуться до електроенергії, виробленої споживачами на власних установках.

Запуск усіх генераторів та когенераційних установок

Уряд доручив максимально задіяти розподілену генерацію: газопоршневі, газотурбінні, дизельні, бензинові та інші когенераційні установки мають працювати повністю. Всі перешкоди щодо передачі електроенергії до мереж мають бути оперативно усунені.

Імпорт електроенергії для стабілізації системи

Кабінет Міністрів надав дозвіл державним компаніям та підприємствам з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему у пікові години. Імпорт здійснюватиметься за погодженням з «Укренерго».

Нагадаємо, раніше експерт відповів, чи скоротять графіки відключень світла в Україні, а також, чи будуть українці зі світлом на Різдво. За його словами, на свято відключень світла не прогнозують.