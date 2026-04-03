Уряд вичерпав державний Резервний фонд на 2026 рік: чим це загрожує країні

Кабмін вичерпав Резервний фонд

Реклама

Держава опинилася перед серйозним фінансовим викликом. Кошти Резервного фонду, призначені для екстреного реагування на надзвичайні ситуації та наслідки війни, майже повністю вичерпано вже у першому кварталі поточного року.

Про критичну ситуацію з фінансами та обурення в парламенті першим повідомив народний депутат Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі.

Суперечка в парламенті: Кабмін можуть обмежити

За словами Бужанського, на тлі підготовки росіянами ударів по ГЕС, дамбах та мостах у Резервному фонді залишилося лише 20% виділених коштів.

Реклама

Його колега, нардеп Ярослав Железняк, у відповідь уточнив, що 20% у фонді було ще на початку березня. Наразі ж, після роздачі грошей на різноманітні програми, залишок становить мізерні 1,4%.

Реагуючи на ці цифри, Бужанський додав, що практично порожній Резервний фонд є величезною проблемою. За його словами, парламент обов’язково врахує це під час внесення змін до бюджету і планує позбавити Кабмін права витрачати резервні гроші без дозволу Верховної Ради.

Офіційні дані Мінфіну: куди пішли 47,5 млрд

Міністерство фінансів України офіційно підтвердило масштабні витрати. За даними відомства, станом на 30 березня на невідкладні потреби вже спрямовано понад 47,5 млрд грн.

Як підрахувало видання Forbes, уряд використав 96% від загального обсягу Резервного фонду на 2026 рік, який складав 49,4 млрд грн.

Реклама

Згідно з офіційною статистикою, розподіл коштів виглядає так:

Захист критичної інфраструктури — 22 млрд грн (44,5% від фонду): нове будівництво, реконструкція об’єктів енергетики, транспорту та інженерно-технічний захист.

Залізничний транспорт — 16 млрд грн (32,4%): компенсація пасажирських перевезень для забезпечення їх безперервності.

Аварійне відновлення доріг — 3 млрд грн (6,1%): ремонт ключових артерій у прифронтових зонах.

Енергетична стійкість — 2,56 млрд грн (5,2%): закупівля мобільних генераційних установок.

Відновлення транспортного сполучення — 718,8 млн грн (1,5%): ремонт мостів на Одещині та будівництво тимчасової переправи.

Підтримка працівників — 246,4 млн грн (0,5%): допомога енергетикам, комунальникам та залізничникам.

Зміцнення обороноздатності — 5,9 млн грн (0,01%): фінансування заходів у прикордонних регіонах.

Критика: популізм замість підготовки до катастроф

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов жорстко розкритикував витрачання резервних коштів. За його інформацією, фонд спорожнів до критичного рівня близько 700 млн грн. Він наголосив, що гроші йдуть на фінансування піар-проєктів влади, і цих залишків просто не вистачить на оперативне реагування у разі раптових атак.

Цю позицію в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявила і голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець. Вона підкреслила, що уряд спустошив фонд на популістські виплати замість підготовки до надзвичайних ситуацій.

За її даними, за час прем’єрства Юлії Свириденко роздали близько 90 млрд грн на різні соціальні ініціативи, а нові виплати для вразливих категорій населення від 1 квітня ще більше скорочують ресурси держави для екстреного захисту.

Реклама

Нові цілі російських атак

Водночас загроза масштабних руйнувань лише зростає. Президент Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю обстрілів, під час якої окупанти змінять пріоритети з енергетики на інфраструктуру та логістику.

Навесні та влітку ворог битиме по залізниці, мостах, дамбах, гідроелектростанціях та системах водопостачання. Президент зазначив, що до таких загроз необхідно готуватися максимально ретельно, а місцева влада має забезпечити фізичний захист критично важливих об’єктів.