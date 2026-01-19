Від лука до молотка: уряд затвердив список речей, які заборонено приносити до школи

Школа / © Pexels

Уряд офіційно визначив список небезпечних речей і речовин, з якими відтепер заборонено перебувати на території закладів загальної середньої освіти. Це рішення ухвалено для посилення безпеки учнів та вчителів на виконання норм профільного закону про безпекове середовище в школах.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Що потрапило під сувору заборону

До переліку увійшли не лише очевидні небезпечні предмети, а й низка побутових речей та напоїв. Зокрема, до шкіл заборонено приносити:

Зброю та її імітації: вогнепальну, пневматичну та холодну зброю (ножі, луки, кастети тощо), а також макети, муляжі та навіть іграшки, що їх імітують.

Засоби самозахисту та боєприпаси: газові балончики, електрошокери, піротехніку, вибухівку, кайданки та гумові кийки.

Інструменти: молотки, викрутки, дрилі, пили та газові пальники.

Шкідливі речовини та напої: алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, електронні сигарети (вейпи), пристрої для нагрівання тютюну, а також енергетичні напої.

Винятки з правил

Водночас Кабінет Міністрів передбачив низку винятків. Заборона не поширюється на предмети, які необхідні для:

навчального процесу (наприклад, інструменти на уроках праці чи експонати в шкільних музеях);

господарської діяльності навчального закладу;

проведення спортивних змагань чи виховних заходів.

«Рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти», — зауважили у міністерстві.

Нагадаємо, у Києві подовжили канікули для школярів. У столиці оголосили двотижневий відпочинок для дітей.

Проте згодом повідомили, у Київській області відновлять освітній процес у закладах загальної середньої освіти від 19 січня.