Уряд затвердив першу в Україні програму підтримки: кого стосуватиметься

Уряд затвердив першу в Україні програму підтримки / © Getty Images

Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Таке рішення прийняли за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Прем’єр-міністерки України, розроблена програма охоплює 238 громад у 10 областях. Це близько 6,6 мільйона українців, з яких 3,7 мільйона — представники вразливих груп населення.

«В основі програми лежать п’ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров’я», — зазначила Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України затвердив перший пакет підтримки для прифронтових регіонів. Програма охоплює п’ять ключових напрямків:

Житло. За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску та 70% виплат за кредитом у перший рік для ВПО та мешканців прифронтових територій. Також виділяється 40 тис. грн на оплату зборів, пов’язаних з іпотекою.

Безпека. Планується будівництво укриттів у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка людей. Кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на тверде паливо та щомісячну компенсацію за 100 кВт електроенергії на особу. Оплата суспільно корисних робіт зросте на 33%. Також скасовуються адміністративні збори та держмита для реєстрації бізнесу й майна. Учням прифронтових шкіл забезпечать безоплатне харчування.

Підтримка бізнесу. Аграрії в зонах бойових дій отримають субсидію 1000 грн на гектар. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Охорона здоров’я. Медзаклади в сільських та віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Збільшаться також коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Наразі уряд готує другий пакет підтримки, який має значно розширити можливості для життя та роботи в цих громадах.

«Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», — зазначила Юлія Свириденко.

Додає, що вони продовжать розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей.

Нагадаємо, Уряд запускає грошовий бонус для тих, хто тільки-но отримав диплом лікаря і готовий працювати там, куди медики зазвичай не поспішають — у сільській глибинці або на територіях біля фронту. Сума за таку сміливість і відданість — 200 000 гривень одноразової допомоги.

Раніше повідомлялося, в Україні запровадили «Дія.Картку» — універсальний інструмент для отримання державних виплат. Користувачам більше не потрібно відкривати кілька різних карток для кожної допомоги чи послуги, адже тепер всі платежі можна отримувати на одну мультирахункову картку.