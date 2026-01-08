Через негоду школярам змінять формат навчання: Свириденко розповіла деталі

Школа / © pexels.com

Через суворе похолодання та складні погодні умови Уряд ухвалив рішення про перегляд графіка роботи закладів освіти.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами очільниці Уряду, Міністерство освіти і науки разом із місцевими адміністраціями мають невідкладно опрацювати перехід на особливий режим навчання.

«МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі, переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року. Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах», — заявила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка підкреслила, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на збереження здоров’я громадян в умовах надзвичайного погодного режиму. Місцева влада повинна приймати остаточні рішення оперативно, спираючись на фактичні показники температури повітря у кожній окремій області.

Що відомо про негоду в Україні?

Нагадаємо, у низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.

У четвер, 8 січня, сильна негода паралізувала дороги України. Рух транспорту обмежили в кількох областях на заході — у Львівській, Рівненській та Волинські. Втім негода рухається у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій областях. Далі — Київщина.

Експерти наголошують, що в умовах ожеледиці, сильної хуртовини і переметів, навіть досвідчені водії стикаються з підвищеними ризиками. Важливо бути максимально уважними, обачними й зваженими у кожному рішенні на дорозі.

Також Уряд готує рішення для офісних працівників через погіршення погодних умов.

Киян просять завтра не виїжджати на авто та за можливості працювати дистанційно.