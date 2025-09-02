ТСН у соціальних мережах

Уряд змінив правила виїзду за кордон для частини жінок: деталі від ДПСУ

Тепер депутатки місцевих рад можуть виїжджати за кордон без обмежень, тоді як для інших категорій посадовиць діють певні правила.

Ірина Лаб'як
Виїзд за кордон

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону для депутаток місцевих рад. Такі жінки можуть виїжджати за кордон без обмежень.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

В ДПСУ зазначили, що депутатки місцевих рад можуть вільно виїжджати за кордон.

Водночас такого права не мають депутатки, які є посадовицями місцевого самоврядування, тобто мають повноваження для здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримують зарплату з місцевого бюджету. Виїжджати за кордон ця категорія жінок може:

  • на підставі службових відряджень,

  • з метою відвідування дітей за межами України,

  • для супроводження таких дітей для виїзду за кордон.

«Пропуск зазначеної категорії осіб на виїзд України буде здійснюватися лише після оновлення відповідних баз даних у спосіб та терміни, визначені Кабміном», — вказали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 27 серпня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд дозволив виїзд за кордон депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах і не отримують зарплату за свою роботу.

