Урочиста церемонія премії Global Teacher Prize Ukraine 2021: онлайн-трансляція

Найпрестижніша національна премія 2 жовтня нагороджує найкращих педагогів країни.

У суботу, 2 жовтня, о 18:00 стартує урочиста церемонія нагородження найкращих педагогів України – Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Пряму онлайн-трансляцію нагородження найкращих професіоналів, новаторів, творців майбутнього у педагогічній сфері веде ТСН.ua:

Зазначимо, що цьогоріч на премію подали заявки 3273 неймовірні учителі з усієї України. Після кількох етапів відбору залишилася зіркова десятка. Вони позмагаються за головний приз "Нобелівки для вчителів" — 250 тисяч гривень, участь у найпрестижнішій освітній події світу Global Education and Skills Forum та один рік безкоштовного навчання від організатора премії ГС "Освіторія".

Ім'я переможця назвуть 2 жовтня на урочистій церемонії. Його або її обере експертне журі:

голова ГС "Освіторія" та засновниця премії Зоя Литвин;

телеведуча "1+1" і кураторка премії Наталія Мосейчук;

ексміністерка освіти й науки України Лілія Гриневич;

переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василь Дяків;

засновник платформи Ed.era Ілля Філіпов;

юний винахідник та стартапер Михайло Чумаченко;

психологиня Світлана Ройз;

фіналіст світової премії Global Teacher Prize 2020 Карло Маццоне.

Детальніше прочитати про всіх десятьох фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2021 можна на сайті ТСН.ua за цим посиланням.

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