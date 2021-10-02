Урочиста церемонія премії Global Teacher Prize Ukraine 2021: онлайн-трансляція

Найпрестижніша національна премія 2 жовтня нагороджує найкращих педагогів країни.
У суботу, 2 жовтня, о 18:00 стартує урочиста церемонія нагородження найкращих педагогів України – Global Teacher Prize Ukraine 2021.
Пряму онлайн-трансляцію нагородження найкращих професіоналів, новаторів, творців майбутнього у педагогічній сфері веде ТСН.ua:
Зазначимо, що цьогоріч на премію подали заявки 3273 неймовірні учителі з усієї України. Після кількох етапів відбору залишилася зіркова десятка. Вони позмагаються за головний приз "Нобелівки для вчителів" — 250 тисяч гривень, участь у найпрестижнішій освітній події світу Global Education and Skills Forum та один рік безкоштовного навчання від організатора премії ГС "Освіторія".
Ім'я переможця назвуть 2 жовтня на урочистій церемонії. Його або її обере експертне журі:
- голова ГС "Освіторія" та засновниця премії Зоя Литвин;
- телеведуча "1+1" і кураторка премії Наталія Мосейчук;
- ексміністерка освіти й науки України Лілія Гриневич;
- переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василь Дяків;
- засновник платформи Ed.era Ілля Філіпов;
- юний винахідник та стартапер Михайло Чумаченко;
- психологиня Світлана Ройз;
- фіналіст світової премії Global Teacher Prize 2020 Карло Маццоне.
Детальніше прочитати про всіх десятьох фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2021 можна на сайті ТСН.ua за цим посиланням.